Больше всех за это время заработали Алишер Усманов и Андрей Мельниченко.

По данным Bloomberg, к концу первого квартала 21 богатейший россиянин из топ-500 владел суммарно $301,7 млрд. За три месяца их состояние выросло на $11,57 млрд.

С января по апрель прирост составил $14,97 млрд. Больше всех за это время заработали Алишер Усманов — +$3,64 млрд (теперь у него $17,1 млрд) и Андрей Мельниченко — +$2,52 млрд ($19,7 млрд). Больше всех потерял Владимир Лисин. Его капитал сократился на $2,3 млрд.

За весь 2024 год состояние самых богатых россиян выросло на $18,47 млрд. В 2025 году за несколько месяцев их общее состояние выросло почти на $15 млрд.

США и Китай значительно опережают Россию по числу миллиардеров. В 2024 году, по данным Forbes, в России было около 120 миллиардеров. В США — 813, в Китае — 406. В глобальный рейтинг 500 богатейших людей по версии Bloomberg вошёл только 21 россиянин. Для сравнения: из Великобритании — 55 человек, из Германии — 132. Самый богатый россиянин — Владимир Потанин. Его состояние — около $29–30 млрд. Он занимает 54-е место в мире. Для сравнения: в начале 2025 года состояние Илона Маска оценивалось в $432 млрд, Джеффа Безоса — в $270 млрд.