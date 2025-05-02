Счёт идёт на миллионы проданных устройств

Samsung Galaxy S25 представили в феврале 2025 года, презентация прошла 7 февраля. По данным аналитиков Hana Securities, старт продаж оказался очень успешным. В феврале базовую модель купили примерно 1,17 млн раз, S25+ — около 840 тысяч, а S25 Ultra — 2,55 млн. Всего — 4,56 млн устройств за первый месяц.

В марте спрос почти не снизился. Базовая модель разошлась тиражом примерно 1,24 млн, S25+ — 830 тысяч, а Ultra — ещё 2,53 млн. За два месяца с момента релиза серия Galaxy S25 достигла общего объёма продаж в 9,16 млн штук: 2,41 млн базовых моделей, 1,67 млн S25+ и 5,08 млн Ultra.

Для сравнения, серия Galaxy S24 в январе 2024 года продалась тиражом 1,42 млн устройств. Из них около 830 тысяч пришлось на модель S24 Ultra. Но у S24 старт был 31 января, месяц длился 31 день. У S25 — 7 февраля, а февраль короче, всего 28 дней.

По оценкам, среднесуточные продажи после начала поставок составили около 240 тысяч устройств в день для S24 и примерно 180 тысяч для S25. Это говорит в пользу январского запуска S24 — он пришёлся на длинный месяц и начался раньше.

По данным Counterpoint Research, всё больше людей выбирают флагманы. Им важны хорошие камеры, экраны и функции, включая ИИ. В 2024 году премиальный сегмент (от $600) вырос до 25% всего рынка. Модели дороже $1000 заняли 40% в этом сегменте.