Во время такого теста баки заполняют жидким азотом или охлаждённым топливом. Это нужно, чтобы проверить герметичность и прочность конструкции.

Starship 36 (S36) — новый прототип второй ступени ракеты Starship (блок 2) от SpaceX. В апреле 2025 года его перевезли на испытательный полигон Massey’s Outpost в Старбейзе, Техас. Там пройдут первые криогенные испытания.

Источник изображения: SpaceX

Во время такого теста баки заполняют жидким азотом или охлаждённым топливом. Это нужно, чтобы проверить герметичность и прочность конструкции. После этого SpaceX планирует провести статический огневой тест двигателей.

Ранее те же проверки прошёл Ship 35 (тоже блок 2). Он выдержал криоиспытания 11–12 марта 2025 года. Теперь к ним готовят S36.

У S36 есть важное отличие от предыдущих версий — новая теплозащита. Также в конструкции появились элементы, которые помогут «поймать» корабль при посадке.

Параллельно компания готовится к следующему суборбитальному запуску — Starship Flight 9. В нём будет использоваться уже летавшее оборудование. Верхняя ступень — Ship 35. Ускоритель — Super Heavy Booster 14.

Booster 14 уже прошёл успешный статический огневой тест. Это первый ранее летавший бустер, который снова протестировали с полным набором из 33 двигателей. На Flight 9 его повторно используют — с 29 старыми и 4 новыми двигателями.