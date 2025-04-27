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Минтранс РФ собирается запретить стоянку электросамокатов на тротуарах
В «МТС URent» считают, что полностью запрещать самокатам ездить по тротуарам пока рано. Такие ограничения могут привести к хаосу и росту тяжёлых ДТП. Водители СИМ всё же уязвимы перед машинами.

Минтранс готовит поправки к ПДД для средств индивидуальной мобильности (СИМ) — электросамокатов, гироскутеров и подобных устройств. Пользователей собираются приравнять к водителям. Основные предложения: запрет парковки в неположенных местах, ограничение скорости возле пешеходов, запрет на езду вдвоём и чёткое разделение СИМ, велосипедов и мопедов.

Источник изображения: Whoosh

Минтранс уточняет, что водитель электросамоката будет нести те же обязанности и ответственность, что и водитель автомобиля. В проекте предлагается обязательное ношение средств защиты, например, шлема при движении по проезжей части. Также пользователь СИМ будет отвечать за нарушения ПДД. В документах говорится, что самокатчик не сможет «уйти от ответственности» после ДТП: ему запрещено покидать место аварии, а проверка на алкоголь будет проводиться по той же процедуре, что и для водителей авто.

Проект изменений в ПДД сейчас разрабатывается в Минтрансе и готовится к внесению в правительство РФ. Минтранс подтвердил работу над документом, но официальных сроков утверждения или вступления в силу пока не назвал. Ожидается, что новые правила могут вступить в силу не раньше 2026–2027 годов. Точная дата станет известна после завершения всех процедур.

Замминистра транспорта В. Тимофеев в ответе депутатам подтвердил, что проект разрабатывается. Он отметил: контролировать парковку СИМ в выделенных зонах могут операторы — по договору аренды. Депутаты Госдумы С. Колунов и И. Вольфсон направили в правительство свои предложения. Они хотят ввести специальные парковки для самокатов и ужесточить наказание за неправильную стоянку. Колунов также предлагал ограничить скорость СИМ до 8 км/ч в пешеходных зонах — ради безопасности пешеходов.

Сервис Whoosh заявил, что серьёзных проблем не ожидает. По его данным, 99,9% пользователей уже соблюдают правила. Новые меры, считают в компании, ничего принципиально не меняют — они только уточняют действующие нормы. 

В «МТС URent» считают, что полностью запрещать самокатам ездить по тротуарам пока рано. Такие ограничения могут привести к хаосу и росту тяжёлых ДТП. Водители СИМ всё же уязвимы перед машинами.

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