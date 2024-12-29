Новые видеокарты не требуют перехода на разъем 12V-2×6. Большинство моделей будут использовать стандартные PCIe 8 PIN, что упрощает подключение и снижает затраты на дополнительные кабели.

AMD готовит к выпуску серию видеокарт Radeon RX 9000 на основе архитектуры RDNA 4. Компания пропустила линейку RX 8000, сразу перейдя к новому поколению.

Презентация серии состоится в январе 2025 года на выставке CES. В продажу видеокарты поступят к концу месяца, что совпадет с началом праздников.

Основной моделью станет Radeon RX 9070 XT. Ее ключевые характеристики — графический процессор Navi 48 XTX, память 16 ГБ GDDR6 с пропускной способностью 20 Гбит/с и энергопотребление более 300 Вт.

Партнеры AMD могут выпускать версии с энергопотреблением (TBP) до 330 Вт и выше.

Источник изображения: benchlife.info

Новые видеокарты не требуют перехода на разъем 12V-2×6. Большинство моделей будут использовать стандартные PCIe 8 PIN, что упрощает подключение и снижает затраты на дополнительные кабели. У некоторых моделей может быть до трех таких разъемов.

Текущие данные основаны на тестовых версиях драйверов. Итоговые характеристики, скорее всего, окажутся лучше.