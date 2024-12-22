В Китае уже начался сбор предварительных заказов на смартфон на платформе JD.com, где пользователи могут забронировать его за 100 юаней.

Инсайдер Digital Chat Station сообщил информацию о смартфоне Honor Magic7 RSR Porsche Design, который еще не был официально представлен. Смартфон будет оснащен 200-мегапиксельной камерой с сенсором 1/1,4 дюйма и перископным модулем с трехкратным оптическим зумом. Диафрагма объектива составит F/1,88, что обеспечит хорошую съемку при слабом освещении.

Источник изображения: Honor

Кроме того, устройство получит 50-мегапиксельную основную камеру с переменной диафрагмой f/1.2-2.0, а также 50-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру и 50-мегапиксельную фронтальную камеру.

Флагман будет работать на процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Смартфон получит 16 ГБ оперативной и 1 ТБ встроенной памяти.

Аккумулятор емкостью 5850 мА·ч будет поддерживать зарядку мощностью 100 Вт по проводу и 80 Вт беспроводной зарядки.

В Китае уже начался сбор предварительных заказов на смартфон на платформе JD.com, где пользователи могут забронировать его за 100 юаней. Ожидается официальный анонс устройства 23 декабря 2024 года.