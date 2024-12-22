Таким образом, в случае одобрения изменения, необлагаемая налогом сумма вырастет в 20 раз.

Президент России Владимир Путин предложил значительное расширение налоговых льгот для компаний, оказывающих материальную поддержку семьям при рождении детей. Согласно заявлению главы государства, которое цитирует ТАСС, инициативы, связанные с единовременными выплатами на детей, должны получить государственную поддержку.

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На данный момент корпоративные выплаты на детей освобождаются от налогов только в пределах 50 тысяч рублей. Однако президент предложил увеличить этот лимит до 1 миллиона рублей. Таким образом, в случае одобрения изменения, необлагаемая налогом сумма вырастет в 20 раз.

По словам Путина, такие меры могут существенно улучшить демографическую ситуацию в стране. Он отметил, что многие компании уже внедрили программы поддержки сотрудников при рождении ребенка. Среди них — предоставление корпоративного семейного капитала и социального пакета. Президент подчеркнул, что подобный подход является зрелым и заслуживает всяческой поддержки со стороны властей.

Параллельно с инициативами президента, в правительстве поддержали продление программы материнского капитала. Министерство труда и социальной защиты подготовило соответствующий законопроект, согласно которому программа будет действовать до конца 2030 года.

Согласно документу, с 2027 по 2030 годы около 5 миллионов российских семей смогут воспользоваться выплатами. На реализацию этой меры потребуется 2,776 триллиона рублей.