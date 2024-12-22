Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что отказ США разрешить Будапешту работать с Газпромбанком, который финансирует строительство АЭС «Пакш-2», — это акт политической мести.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что отказ США разрешить Будапешту работать с Газпромбанком, который финансирует строительство АЭС «Пакш-2», — это акт политической мести. По его мнению, Вашингтон пытается ослабить энергетическое сотрудничество Венгрии с Россией, вмешиваясь в внешнюю политику стран Центральной и Юго-Восточной Европы.

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Сийярто отметил, что США понимают, какие последствия могут быть для региона. Эти действия угрожают энергетической стабильности Венгрии и других стран. Он подчеркнул, что Вашингтон не принимает независимую стратегию Венгрии, которая не соответствует либеральным ценностям.

Проект АЭС «Пакш-2» остаётся ключевым для Венгрии. Парламент рассматривает законопроект, который может увеличить бюджет строительства, если это будет оправдано. Однако проект сталкивается с трудностями. Завершение строительства может быть отложено на два года, и работы могут закончиться в 2033–2034 годах.

США ранее сделали исключение для Венгрии, разрешив расчеты с Газпромбанком для оплаты газа из России. Но новые ограничения усложняют финансовые операции, связанные с АЭС.