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Финансовый портфель
Президент Ирана Пезешкиан предложил провести деноминацию риала
Планируется уменьшить номинальную стоимость валюты в 10 000 раз и переименовать риал в иранский туман.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан предложил важную реформу — деноминацию риала. Планируется уменьшить номинальную стоимость валюты в 10 000 раз и переименовать риал в иранский туман. Законопроект уже передан в парламент.

Источник изображения: Mehaniq / Shutterstock / Fotodom 

Кабинет министров поддержал эту идею еще в 2019 году. Но сейчас она имеет статус «срочной», что подчеркивает важность реформы для экономики.

Реформа направлена на борьбу с инфляцией и укрепление покупательной способности риала. Для перехода на новую валюту в течение двух лет будут использоваться обе: риал и туман.

Также с 21 июня 2024 года в Иране введен цифровой риал. Это упростит финансовые операции и поможет избежать использования наличных и карт.

В декабре 2024 года риал упал до рекорда — 756 000 за доллар на черном рынке. Это еще раз подчеркивает необходимость перемен.

Деноминация и цифровой риал должны помочь решить несколько проблем: снизить инфляцию, улучшить финансовую систему и повысить экономическую стабильность.

#экономика #иран #инфляция #реформа #финансовая система #покупательная способность #деноминация #риал #туман #цифровой риал
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