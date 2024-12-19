Операции могут проводиться через любое юридическое лицо, если доля данного банка в нем составляет 50 процентов или больше.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США объявило о разрешении проведения операций с Газпромбанком, связанных с гражданской атомной энергетикой. Это исключение будет действовать до 30 июня 2025 года, как указано в официальном сообщении на сайте ведомства.

Согласно заявлению OFAC, такие операции могут осуществляться как непосредственно с Газпромбанком, так и через любые юридические лица, в которых банк владеет 50% и более.

Ранее сообщалось, что Европейский союз и США начали переговоры о возможном смягчении санкций против Газпромбанка. Главная причина — обеспокоенность европейских стран стабильностью поставок энергоресурсов.

По данным агентства Bloomberg, обсуждаются варианты, такие как использование дочерней компании Газпромбанка в Люксембурге для проведения платежей или поиск альтернативных каналов для осуществления транзакций.

Венгрия и Болгария выразили обеспокоенность по поводу санкций против Газпромбанка, поскольку это может повлиять на их способность оплачивать поставки российского газа. Венгрия, в частности, обратилась к США с просьбой сделать исключения в санкциях для обеспечения стабильности энергоснабжения.

Кроме того, Министерство финансов США уточнило, что временное исключение из санкционного режима касается проектов, запущенных до включения банка в SDN List (до 21 ноября 2024 года). Это означает, что новые проекты, такие как строительство атомной станции «Пакш-2» в Венгрии, не подпадают под действие данной лицензии.