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Финансовый портфель
Путин продлил право не учитывать голоса акционеров из недружественных стран
Это решение распространяется на акционерные общества, деятельность которых связана с ключевыми отраслями экономики.

Российским компаниям разрешили продлить срок, в течение которого они не будут учитывать голоса акционеров из недружественных стран, до конца 2025 года. Соответствующий указ подписан президентом России Владимиром Путиным.

Источник изображения: Roman Naumov / Globallookpress.com

Это решение распространяется на акционерные общества, деятельность которых связана с ключевыми отраслями экономики:

  • Машиностроение;
  • Энергетика;
  • Торговля.

Среди дополнительных критериев — санкции, введенные против владельцев или бенефициаров этих компаний. Также учитывается годовая выручка: она должна превышать 100 миллиардов рублей за год, предшествующий решению.

Инициатива, реализованная в президентском указе, была ранее предложена Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП). Согласно данным, под действие документа попали около 14 крупных совместных предприятий, имеющих системообразующее значение для экономики России.

Сообщается, что зарубежные совладельцы в целом поддержали данное решение. Потеряв возможность участвовать в управлении компаниями в России, они формально одобрили инициативу. 

Евросоюз работает над 15-м пакетом санкций, который будет обсуждаться в январе. В него могут войти ограничения на покупку сжиженного природного газа (СПГ) из России, а также дальнейшие запреты на экспорт товаров, связанных с военным использованием.

#экономика #санкции #акции #энергетика #торговля #машиностроение #рспп #совместные предприятия #акционерные общества #президентский указ
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