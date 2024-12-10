Российским компаниям разрешили продлить срок, в течение которого они не будут учитывать голоса акционеров из недружественных стран, до конца 2025 года. Соответствующий указ подписан президентом России Владимиром Путиным.
Это решение распространяется на акционерные общества, деятельность которых связана с ключевыми отраслями экономики:
- Машиностроение;
- Энергетика;
- Торговля.
Среди дополнительных критериев — санкции, введенные против владельцев или бенефициаров этих компаний. Также учитывается годовая выручка: она должна превышать 100 миллиардов рублей за год, предшествующий решению.
Инициатива, реализованная в президентском указе, была ранее предложена Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП). Согласно данным, под действие документа попали около 14 крупных совместных предприятий, имеющих системообразующее значение для экономики России.
Сообщается, что зарубежные совладельцы в целом поддержали данное решение. Потеряв возможность участвовать в управлении компаниями в России, они формально одобрили инициативу.
Евросоюз работает над 15-м пакетом санкций, который будет обсуждаться в январе. В него могут войти ограничения на покупку сжиженного природного газа (СПГ) из России, а также дальнейшие запреты на экспорт товаров, связанных с военным использованием.