Нейтрофилы привлекли внимание специалистов благодаря их способности проникать через сосудистые стенки и перемещаться по организму в места воспалений и опухолевых процессов.

Учёные НИТУ МИСИС разработали инновационную технологию доставки наночастиц лекарств для лечения злокачественных опухолей. В качестве «транспортировщиков» предложено использовать нейтрофилы — особый вид лейкоцитов.

Источник изображения: НИТУ МИСИСТочечная доставка препаратов к опухолевым клеткам в нужной концентрации играет ключевую роль в борьбе с раком. Поэтому исследователи ищут эффективные методы транспортировки наночастиц, закрепляя их на естественных переносчиках. Нейтрофилы привлекли внимание специалистов благодаря их способности проникать через сосудистые стенки и перемещаться по организму в места воспалений и опухолевых процессов. В ходе работы учёные также подбирали наноматериалы, которые оптимально взаимодействуют с нейтрофилами. Важно учитывать форму и размер частиц: они влияют на способность беспрепятственного перемещения в крови. Некоторые наноматериалы могут повредить лейкоциты. Кроме того, нейтрофилы имеют короткий жизненный цикл, поэтому доставка должна происходить быстро: наночастицы необходимо закрепить на нейтрофилах и оперативно ввести в организм пациента.

Учёные выделили три перспективных типа наночастиц: липосомы, магнетит и биоразлагаемые сополимеры молочной и гликолевой кислот (PLGA). Липосомы безопасны для организма, легко разлагаются и способны переносить значительное количество лекарственных препаратов. Сополимеры PLGA позволяют контролировать процесс высвобождения лекарства, а магнетит обеспечивает не только доставку, но и возможность визуализации опухолевых очагов.

Источник изображения: НИТУ МИСИСИнженер лаборатории «Биомедицинские наноматериалы» НИТУ МИСИС Анастасия Гаранина отмечает, что наночастицы по-разному взаимодействуют с лейкоцитами и опухолевыми клетками. Благодаря этому можно подбирать оптимальные комбинации компонентов. Например, магнетит легко выходит из сосудов и захватывается нейтрофилами, доставляя лекарства в опухолевую ткань. Сополимерные частицы, в свою очередь, аккумулируются на стенках сосудов, где их собирают нейтрофилы.