По данным Датского метеорологического института, к 2100 году количество осадков в стране может увеличиться на 30–70%, а уровень моря поднимется на 42 сантиметра.

Исследователи в Дании изучают способы уменьшения риска затопления Копенгагена из-за роста уровня моря. Об этом сообщает Phys.org.

Особенно уязвимы районы города, расположенные в низинах. Основные угрозы – подъем моря, грунтовые воды и интенсивные дожди. Для защиты от затоплений в районе бывшего болота был создан парк Каренс Минде, где высадили траву, способную эффективно впитывать дождевую воду.

Профессор архитектуры Копенгагенского университета Анна Лунд подчеркнула, что в столице осушаются болота, чтобы снизить риск наводнений. По данным Датского метеорологического института, к 2100 году количество осадков в стране может увеличиться на 30–70%, а уровень моря поднимется на 42 сантиметра. К концу столетия ожидается также рост уровня грунтовых вод. Лунд призвала власти избегать строительства в низинных зонах. Она отметила, что создание парков, выступающих в роли естественных барьеров, – более эффективное решение для предотвращения затоплений.

Изабель Фроес, доцент Копенгагенской школы бизнеса, в интервью AFP назвала Данию «прототипом», чей опыт могут перенять другие страны, сталкивающиеся с угрозой затоплений прибрежных территорий. Одно из ключевых решений заключается в создании природных преград, способных сдерживать движение воды во время стихийных бедствий.

Ранее Google представила технологию GraphCast, основанную на искусственном интеллекте, для прогнозирования погоды с рекордной точностью. В отличие от традиционных методов, использующих сложные физические модели, GraphCast обучается на больших массивах данных и может предсказывать погоду на 10 дней вперед всего за минуту. Модель уже превосходит современные системы, такие как HRES от Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF), по точности и скорости предсказаний.