С 1 января 2025 года страховые пенсии, включая пенсии работающих пенсионеров, будут проиндексированы на 7,3%.

В 2025 году минимальная пенсия не сможет быть ниже 15 250 рублей, что соответствует установленному прожиточному минимуму для пенсионеров. Об этом сообщила Светлана Бессараб, член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов, в интервью изданию «Лента.ру».

Каждый пенсионер, чья социальная пенсия оказывается ниже прожиточного минимума, получает доплату до необходимого уровня.

Светлана Бессараб уточнила, что порядок выплаты доплат зависит от региона проживания пенсионера. В субъектах Российской Федерации устанавливаются собственные показатели прожиточного минимума. Они могут быть как выше, так и ниже федерального значения.

Если прожиточный минимум в регионе ниже федерального, доплаты осуществляются из федерального бюджета. В случае, если региональный минимум превышает федеральный, дополнительные выплаты берет на себя региональный бюджет.

Примером служит Москва, где прожиточный минимум для пенсионеров традиционно выше федерального уровня. В таких случаях городская администрация выделяет средства, чтобы обеспечить пенсионерам достойный уровень жизни.

С 1 января 2025 года страховые пенсии, включая пенсии работающих пенсионеров, будут проиндексированы на 7,3%. Это означает увеличение выплат в связи с инфляцией и ростом цен. Однако, если уровень фактической инфляции превысит прогнозируемый, возможно дополнительное повышение пенсий, как сообщил глава Социального фонда России Сергей Чирков.

Ветераны и блокадники Ленинграда получат единовременную выплату в 50 тысяч рублей к 80-летию полного освобождения города.

Пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста, получат удвоение фиксированной части страховой пенсии, которая увеличится с 8134,88 до 16269,76 рублей. Для пенсионеров с первой группой инвалидности фиксированная выплата также удвоится автоматически.

Пенсионерам также заранее выплатят пенсии за январь 2025 года вместе с декабрьскими начислениями, чтобы избежать задержек из-за новогодних праздников.