В начале 2024 года около полумиллиона украинцев обратились в Службу занятости, но трудоустроить удалось лишь 300 тысяч из них.

Уровень безработицы на Украине за последние три года значительно возрос. По данным Государственной службы занятости, с февраля 2022 года безработица достигла 18%, что подтверждается статистикой Нацбанка и Министерства экономики Украины. В начале 2024 года около полумиллиона украинцев обратились в Службу занятости, но трудоустроить удалось лишь 300 тысяч из них.

Ситуация на рынке труда Украины стала критической: по итогам 2023 года страна оказалась в десятке стран мира с наибольшим уровнем безработицы, и число нетрудоустроенных граждан достигло 21,1%. Несмотря на высокие показатели безработицы, бизнес продолжает испытывать кадровый дефицит. По данным Министерства экономики Украины, почти половина предприятий, особенно малый и средний бизнес, сталкиваются с острой нехваткой работников.

На фоне социально-экономической нестабильности миграция остается одной из ключевых причин роста безработицы на Украине. Многие граждане покидают страну в поисках лучшей жизни за границей. Одновременно с этим мобилизация приводит к увеличению дефицита рабочей силы, что особенно остро ощущают малые и средние предприятия. Более 40% таких компаний в 2023 году отметили невозможность заполнить вакансии, что подтвердили результаты опроса, проведенного среди более чем трех тысяч руководителей.

Германия, ставшая одним из крупнейших получателей украинских беженцев, столкнулась с трудностями в трудоустройстве украинских мигрантов. Несмотря на миллионы евро, вложенные в программы адаптации и интеграции, немецкие центры занятости не смогли обеспечить работой тех, кто прошел интеграционные курсы в 2023 году. Это приводит к растущим расходам на социальные пособия.

В России безработица остаётся на рекордно низком уровне. По данным Минтруда, уровень безработицы в течение нескольких месяцев держится на отметке 2,4%. В частности, в октябре сообщалось, что этот показатель сохраняется уже третий месяц подряд, что является историческим минимумом для страны и одним из самых низких в мире.