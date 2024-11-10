Подводные исследования выявили смещения тектонических плит, которые в любой момент могут вызвать катастрофическое сейсмическое событие.

Сейсмологи снова привлекли внимание властей США к серьезной угрозе, способной затронуть западное побережье страны. По информации от специалистов, есть вероятность возникновения мощного землетрясения, достигающего 9 баллов по шкале Рихтера, а также 30-метрового цунами.

Ученые выразили опасения в статье, опубликованной в британской газете Daily Mail, где сообщили, что катастрофа может распространиться на огромную территорию — от юга Канады до северной Калифорнии.

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Исследования сейсмологов были основаны на анализе подводных разломов, где современные методы картографирования показали настораживающие изменения в структуре земной коры. Подводные исследования выявили смещения тектонических плит, которые в любой момент могут вызвать катастрофическое сейсмическое событие.

Эксперты утверждают, что в случае реализации этого сценария пострадают обширные территории западного побережья Северной Америки. Разрушительные волны цунами могут накрыть прибрежные районы, приводя к затоплению городов и массовым разрушениям. Ожидается, что данное природное явление окажет значительное влияние на население нескольких штатов, некоторые из которых могут оказаться частично под водой.

В Европе в ноябре 2024 года продолжаются сильные наводнения из-за шторма "Борис". Наиболее пострадали Чехия, Польша и Румыния. В Чехии введена эвакуация в пострадавших районах, десятки тысяч домов остались без электричества, а в городах, таких как Опава, затоплены дороги и железнодорожные пути. В Польше на юго-западе страны разрушены дамбы, несколько населённых пунктов остаются изолированными. В Румынии наводнение унесло жизни шести человек. Власти Европы продолжают эвакуационные работы и оценивают масштабы ущерба.