Популярный российский седан бьет рекорды по снижению цен – теперь его можно купить всего за 42 тысячи белорусских рублей (1,25 миллиона российских рублей).

Российские седаны Lada Vesta продолжают радовать белорусских автолюбителей снижением цен. По данным местных автодилеров, стоимость этой популярной модели достигла новых рекордно низких показателей.

С начала октября 2023 года в белорусских автосалонах Lada Vesta можно приобрести по удивительно выгодной цене — всего за 42 тысячи белорусских рублей. Это около 1,25 миллиона российских рублей, что существенно дешевле, чем аналогичные модели 2025 года, продаваемые в России. На российском рынке цена на Lada Vesta с системой стабилизации стартует с 1,53 миллиона рублей.

Приобретая автомобиль «Автоваза» в одной из дорогих комплектаций, покупатель получает в подарок комплект зимних шин, фирменные коврики и защиту картера двигателя.

Снижение цен и специальные предложения сразу привлекли внимание покупателей: спрос на Lada Vesta в Белоруссии значительно вырос.

На данный момент у «АвтоВАЗа» запланировано несколько новинок. В 2024 году компания представит три модели: Lada Vesta с автоматической коробкой передач, электрический универсал Lada e-Largus, а также бизнес-седан Lada Aura, ориентированный на госструктуры. В ближайшее время компания также планирует выпуск ещё одного кроссовера на базе модели Vesta, под условным названием Lada B-Cross.