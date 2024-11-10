Российские седаны Lada Vesta продолжают радовать белорусских автолюбителей снижением цен. По данным местных автодилеров, стоимость этой популярной модели достигла новых рекордно низких показателей.
С начала октября 2023 года в белорусских автосалонах Lada Vesta можно приобрести по удивительно выгодной цене — всего за 42 тысячи белорусских рублей. Это около 1,25 миллиона российских рублей, что существенно дешевле, чем аналогичные модели 2025 года, продаваемые в России. На российском рынке цена на Lada Vesta с системой стабилизации стартует с 1,53 миллиона рублей.
Приобретая автомобиль «Автоваза» в одной из дорогих комплектаций, покупатель получает в подарок комплект зимних шин, фирменные коврики и защиту картера двигателя.
Снижение цен и специальные предложения сразу привлекли внимание покупателей: спрос на Lada Vesta в Белоруссии значительно вырос.
На данный момент у «АвтоВАЗа» запланировано несколько новинок. В 2024 году компания представит три модели: Lada Vesta с автоматической коробкой передач, электрический универсал Lada e-Largus, а также бизнес-седан Lada Aura, ориентированный на госструктуры. В ближайшее время компания также планирует выпуск ещё одного кроссовера на базе модели Vesta, под условным названием Lada B-Cross.