Объем рынка в сегменте легковых автомобилей за январь-октябрь составил 1,3 миллиона машин (плюс 58% в годовом выражении).

За первые 10 месяцев 2024 года автомобильный рынок России показал значительный рост. По данным Минпромторга РФ, продажи новых автомобилей за этот период выросли почти на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего с января по октябрь 2024 года было реализовано 1,54 миллиона новых автомобилей, что на 48% больше по сравнению с 1,042 миллионами в 2023 году.

Важной составляющей этого роста стали отечественные автомобили. За январь-октябрь 2024 года объем продаж машин российского производства превысил 678 тысяч единиц, что на 31% больше, чем год назад. Поддержка государства и программы субсидирования, такие как льготное кредитование, способствуют увеличению интереса покупателей к автомобилям, произведенным в России.

Легковые автомобили внесли существенный вклад в общий рост. В январе-октябре 2024 года в России было продано 1,3 миллиона легковых машин, что на 58% выше по сравнению с тем же периодом 2023 года.

Несмотря на рост объемов продаж, цены на новые автомобили в России также увеличились. В октябре 2024 года стоимость автомобилей выросла на 2–5%. Основными причинами подорожания стали повышение утилизационного сбора, рост ключевой ставки и ослабление курса рубля.

Ренат Тюктеев, заместитель главы АГ «Авилон» по продажам, отметил, что цена на новые автомобили в среднем выросла на 3–5%. Он подчеркнул, что рост цен на автомобили связан с экономической ситуацией, и каждый автодилер реагирует на это изменение по-своему. По его словам, общая динамика на автомобильном рынке свидетельствует о росте, но при этом резкого скачка цен не наблюдается.



