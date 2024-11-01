Как отмечал президент Владимир Путин, план по привлечению добровольцев и контрактников перевыполнен, мобилизация не требуется.

Российское правительство усиливает поддержку участников военной операции на Украине, гарантируя им сохранение рабочих мест и предоставляя ряд льгот. Премьер-министр Михаил Мишустин подчеркнул, что рабочие места для служащих по контракту сохранятся на весь срок их службы, что позволит им вернуться на прежнее место работы без необходимости искать новую работу. Это изменение закреплено в поправках к Трудовому кодексу.

Нововведение обязывает работодателей сохранять рабочие места для контрактников на весь срок их службы. Ранее такая мера действовала только год. Благодаря новому положению, служащие смогут вернуться к исполнению своих прежних обязанностей сразу по окончании службы, не затрачивая время на новое трудоустройство.

Помимо сохранения рабочих мест, поправки к Трудовому кодексу предусматривают дополнительные социальные гарантии для супругов военнослужащих.

С момента начала военной операции российские военнослужащие и их семьи получают ряд льгот и привилегий. Участники имеют право на статус ветеранов, что дает им возможность пользоваться налоговыми, транспортными и жилищными льготами. Кроме того, дети участников операции могут поступать в российские вузы по специальной квоте.

В октябре правительство России утвердило правила ежемесячных выплат компенсаций для мобилизованных и контрактников. Размер выплат будет определяться сроком нахождения военнослужащего в зоне боевых действий. Для оформления выплаты необходимо подать заявление на имя командира, а также предоставить военный билет и документ, удостоверяющий личность. Кроме того, в 2023 году единовременная выплата была увеличена с 195 тыс. до 400 тыс. рублей.

По данным Минобороны, к концу 2023 года количество подписавших контракт на службу в Вооруженных силах превысило 640 тыс. человек. Президент Владимир Путин отметил, что план по привлечению добровольцев перевыполнен, и необходимости в дополнительной мобилизации нет.