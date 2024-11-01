Россия в октябре отправила на экспорт 3,06 млн тонн сжиженного природного газа

Экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из России в октябре 2024 года продемонстрировал рост, подтверждая важную роль страны на мировом рынке энергоресурсов. Согласно данным издания «Коммерсант», Россия отправила на экспорт 3,06 млн тонн СПГ, что на 2,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Несмотря на высокие показатели, объемы поставок не превысили рекорд декабря 2023 года, когда экспорт достиг 3,2 млн тонн.

За первые десять месяцев 2024 года Россия увеличила экспорт СПГ на 5% по сравнению с прошлым годом, доведя его до 27,4 млн тонн. В 2023 году общий объем экспорта составил 32,3 млн тонн. Октябрьский объем в 3,06 млн тонн стал значительным достижением для российского энергетического сектора.

В октябре 2024 года крупные объемы российского СПГ были направлены на азиатские и европейские рынки: 1,33 млн тонн было поставлено в Азию, а 1,16 млн тонн — в Европу. Это подтверждает стратегическую роль Европы как крупнейшего потребителя российского СПГ, с долей в 53% от всех поставок за девять месяцев текущего года. Остальные объемы не имели определённых конечных пунктов назначения.

Несмотря на успехи в экспорте СПГ, поставки дизельного топлива и газойля в октябре 2024 года продемонстрировали снижение. Объемы экспорта составили 675 тысяч баррелей в сутки — наихудший показатель с октября 2020 года. Для сравнения, в январе 2024 года Россия экспортировала 1,2 млн баррелей в сутки, что стало максимальным значением. Основными импортёрами оставались Турция с долей 44% и Бразилия с 12%, но в октябре обе страны сократили объемы закупок.

Экспорт российского СПГ также столкнулся с новыми вызовами в связи с санкциями Евросоюза, введёнными в июне 2024 года. Эти ограничения включают запрет на реэкспорт российского СПГ через страны ЕС, который вступит в силу после переходного периода в девять месяцев. Под санкции попали и отдельные проекты, включая «Арктик СПГ-2».

По мнению аналитиков Kept, несмотря на санкции и прочие ограничения, Россия сохраняет возможность занять 20–25% мирового рынка СПГ, но эти перспективы в основном связаны с периодом после 2035 года. Эксперты отмечают, что российские компании могут пропустить текущий цикл роста спроса на СПГ, обусловленный увеличением мощностей в США и на Ближнем Востоке, но у России есть шансы в новой волне спроса. Эта волна ожидается ближе к 2035 году и будет поддерживаться динамичным развитием экономик Африки и евразийского пространства, а не только азиатского региона.