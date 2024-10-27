Российские государственные служащие, которым предложили пересесть на новый автомобиль Lada Aura, выражают недовольство из-за отсутствия привычного комфорта и функциональности.

Автор: Александр Казаков / Источник: Коммерсантъ

Российские государственные служащие, которым предложили пересесть на новый автомобиль Lada Aura, выражают недовольство из-за отсутствия привычного комфорта и функциональности. Об этом сообщили в Telegram-канале Mash. Хотя Lada Aura была разработана с целью импортозамещения, некоторые характеристики автомобиля вызывают сомнения у депутатов и других чиновников, привыкших к более оснащённым автомобилям.

Главные замечания к автомобилю Lada Aura касаются комфорта пассажиров, особенно в задней части салона. Депутаты отметили, что в автомобиле отсутствуют задние воздуховоды, что создает проблемы для пассажиров на заднем ряду. По мнению чиновников, недостаточная вентиляция может привести к перегреву и дискомфорту, особенно перед важными встречами.

Ещё одной проблемой назвали удлинённые задние двери. В условиях плотной парковки у здания Государственной Думы, такие двери могут затруднить посадку и высадку, так как места для их полного открывания часто не хватает.

Помимо вопросов, связанных с вентиляцией и дверями, в Lada Aura не предусмотрены некоторые привычные функции, которые были в предыдущих автомобилях. Среди них:

Отсутствие автоматических стеклоподъемников.

Нет стола для ноутбука.

Отсутствие панорамной крыши и люка.

Регулировка спинки заднего сиденья.

Салон Lada Aura оказался весьма скромным и в отношении оснащения USB-портами. В автомобиле предусмотрен всего один USB-порт. Также подлокотник в Lada Aura оказался коротким по сравнению с аналогами D-класса.

Стоимость новой Lada Aura, несмотря на упрощённую комплектацию, составляет 2,6–2,8 миллиона рублей за базовую модель. По мнению многих, такая цена недостаточно оправдана с учетом всех перечисленных ограничений. Отсутствие множества удобств и полезных функций, которые входят в стандартные комплектации многих автомобилей подобного класса, вызывает вопросы у потенциальных покупателей, среди которых чиновники и депутаты.