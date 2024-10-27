Ранее Минобороны РФ отчиталось, что за минувшие сутки ВСУ потеряли в Курской области более 250 военнослужащих.

Российские Воздушно-десантные войска (ВДВ) продолжают успешные операции по захвату трофейной техники украинских сил в ходе текущего конфликта. Недавний трофей – бронеавтомобиль «Козак», принадлежащий Вооруженным силам Украины (ВСУ), был доставлен в расположение российского гвардейского десантно-штурмового полка в Курской области. Об этом сообщили представители Министерства обороны РФ через официальный Telegram-канал.

Бронеавтомобиль «Козак», широко используемый ВСУ для боевых задач, был захвачен усилиями ремонтно-эвакуационной группы ВДВ. Захват трофейной техники имеет особое значение, так как позволяет не только усилить потенциал российской армии, но и демонстрирует способность противостоять силам противника на территории России.

Каждый захват трофейного вооружения, будь то бронетехника, вооружение или транспорт, играет важную роль в боевых действиях. Бронеавтомобиль «Козак», например, характеризуется высокой степенью защиты и мобильности, что делает его полезным как для оперативных задач, так и для транспортировки личного состава в сложных условиях.

По данным Минобороны РФ, в последние сутки ВСУ понесли значительные потери в Курской области, потеряв более 250 военнослужащих. Эти данные указывают на то, что российские войска продолжают успешно противостоять украинским подразделениям и ведут активную оборонительную работу в приграничных регионах.