Koбaяши извинилcя нa зaдepжки в pacпpeдeлeнии cpeдcтв, вoccтaнoвлeнныx пocлe кpaxa 2014 гoдa нeкoгдa кpупнeйшeй кpиптoвaлютнoй биpжи. Teм нe мeнee eгo цeль пo-пpeжнeму зaключaeтcя в тoм, чтoбы гapaнтиpoвaть, чтo вce кpeдитopы пoлучaт пpичитaющeecя им биткoины. Ceйчac нa кoшeлькax Mt. Gox xpaнитcя oкoлo 44 900 BTC cтoимocтью $2,8 млpд.

Доверительный управляющий, отвечающий за возврат активов обанкротившейся криптобиржи Mt. Gox, Нобуаки Кобаяши, объявил о переносе крайнего срока погашения на год — до 31 октября 2025 года. Это решение вызвало беспокойство среди кредиторов, ожидающих свои биткоины с момента краха биржи в 2014 году.

В четверг Кобаяши принес извинения за задержки в распределении восстановленных активов после катастрофического краха когда-то крупнейшей криптовалютной биржи. Он подчеркнул, что его главная цель — гарантировать выплату всем кредиторам. На сегодняшний день на кошельках Mt. Gox хранится около 44 900 BTC, что эквивалентно $2,8 млрд.

Процесс погашения начался в июле 2024 года, и значительная часть активов на сумму $9 млрд уже распределена между кредиторами. Однако многие из них всё ещё ждут выплат, что связано с непредвиденными проблемами в ходе возврата средств.

Задержки вызваны как техническими проблемами, так и юридическими препятствиями, что усложняет процесс возврата средств. Кобаяши отметил, что прикладывает все усилия для ускорения погашений, несмотря на перенос сроков.

Он также напомнил кредиторам с активными претензиями о необходимости зарегистрироваться в онлайн-системе подачи заявлений для устранения любых преград на пути к получению выплат.

Одна из ключевых тревог среди участников криптосообщества заключается в том, что значительное количество биткоинов, возвращаемых кредиторам Mt. Gox, может оказать давление на рынок. Однако эти опасения временно ослабли. Тем не менее, нервозность среди бывших клиентов биржи усиливается по мере роста курса биткоина.