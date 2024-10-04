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КСИР пригрозил Израилю уничтожением НПЗ, электростанций и газовых месторождений при атаке ЦАХАЛ
Правительство Израиля совместно с американскими союзниками рассматривает различные варианты ответного удара.

Иран продолжает проводить свои «красные линии» в отношении Израиля, четко предупреждая еврейское государство о возможных последствиях в случае ответных действий на недавнюю ракетную атаку. Это напряжение в отношениях двух стран приобретает новый виток, угрожающий стабильности в регионе.

1 октября Тегеран осуществил давно запланированный ракетный удар по израильской территории. По словам представителей Ирана, это был акт возмездия за ликвидацию лидера ХАМАС и другие действия правительства Биньямина Нетаньяху. Несмотря на это, иранские власти подчеркнули, что операция имела ограниченный характер и была символической, но предупредили, что в случае ответных действий со стороны Израиля масштабы будущих атак могут значительно увеличиться.

Израиль уже заявил о своих намерениях нанести ответный удар. На данный момент правительство совместно с американскими союзниками рассматривает различные варианты атаки. В числе возможных целей — ядерные объекты Ирана, а также нефтяные и газовые месторождения, расположенные не только в Исламской Республике, но и на территории Сирии и Ирака.

В ответ на эти заявления заместитель командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) адмирал Али Фадави сделал резкое предупреждение. Он заявил, что в случае атаки со стороны Израиля на иранские объекты, ответ Ирана будет молниеносным и разрушительным. В частности, Фадави подчеркнул, что все нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) и газовые месторождения Израиля будут уничтожены. По его словам, Иран имеет мощную энергетическую инфраструктуру, в отличие от Израиля, который сильно зависит от своих всего трех электростанций и нескольких нефтеперерабатывающих заводов.

Адмирал Али Фадави акцентировал внимание на том, что Иран является крупной страной с устойчивой энергетической системой, способной выдержать даже самые серьезные удары. В то же время, энергетическая инфраструктура Израиля значительно менее развита и уязвима. Иранские власти заявляют, что способны уничтожить жизненно важные объекты еврейского государства в считанные минуты.

Эксперты предупреждают, что дальнейшая эскалация конфликта между Ираном и Израилем может привести к непредсказуемым последствиям для всего региона. Любой удар по стратегическим объектам с одной или другой стороны приведет к серьезным экономическим и гуманитарным кризисам. Международное сообщество, в том числе США и ЕС, активно призывает к сдержанности и дипломатическому решению конфликта, понимая, что дальнейшая эскалация может перерасти в полномасштабную войну на Ближнем Востоке.

#израиль #иран #хамас #энергетическая инфраструктура #ракетная атака #международное сообщество #эскалация конфликта #дипломатическое решение #ответные действия #стабильность в регионе
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