По его мнению, чтобы наступил мир на Ближнем Востоке, нужно уничтожить Иран, а также всех проиранских прокси на территории соседних стран.

Американский сенатор Линдси Грэм*, сделал очередное громкое заявление, которое вызывает серьёзные опасения в отношении будущего Ближнего Востока. Грэм* предложил Соединённым Штатам нанести удары по Ирану, нацелив их на ключевые объекты энергетической и нефтяной инфраструктуры этой страны.

Линдси Грэм* публично призвал действующего президента США Джо Байдена санкционировать военную операцию против Ирана. Этот шаг он аргументирует необходимостью защитить союзника США — Израиль, после того как Иран нанес ракетный удар по израильской территории. Грэм* также назвал руководство Ирана «религиозными нацистами» и подчеркнул, что разрушение энергетической инфраструктуры Ирана должно стать основным приоритетом для Вашингтона.

Сенатор убеждён, что удары по нефтеперерабатывающим заводам Ирана могут значительно ослабить экономику страны и уменьшить её возможности по поддержке группировок в регионе. По его мнению, такой шаг загонит Иран «в каменный век» и предотвратит возможные нападения на США.

Не остался в стороне и бывший президент США Дональд Трамп, который также высказался по поводу иранского ракетного удара по Израилю. В своей характерной манере Трамп заявил, что при его президентстве такой ситуации не произошло бы. Он назвал случившееся войной и подчеркнул, что смог бы предотвратить её, если бы всё ещё занимал пост главы государства.

* - Включён в России в список экстремистов и террористов