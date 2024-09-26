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Приложение «Дом с Алисой» получило новые возможности работы со сценариями автоматизации
Теперь в сценарии с большим количеством однотипных устройств можно быстро добавлять группу сразу из нескольких девайсов. Например, все лампочки в гостиной.

Приложение «Дом с Алисой», созданное для управления умным домом, получило ряд обновлений, которые значительно расширяют его функциональные возможности. Нововведения направлены на упрощение взаимодействия с умными устройствами и создание более гибких сценариев автоматизации.

Одним из главных улучшений является возможность быстрой группировки однотипных устройств. Теперь в сценариях, где задействовано большое количество устройств, можно объединить их в группы. Например, все лампы в одной комнате можно настроить на совместную работу, что значительно экономит время и упрощает процесс создания сценариев.

В списке доступных действий в сценариях появились новые команды, такие как «Остановить музыку на всех колонках в доме» и «Включить/выключить всё освещение в доме». Эти команды позволяют мгновенно управлять всеми колонками или освещением в помещении.

Теперь внутри одного сценария можно активировать или деактивировать выполнение другого. Это обновление открывает широкие возможности для автоматизации, особенно в ситуациях, когда вы покидаете дом или отправляетесь в отпуск. Например, одним нажатием кнопки можно отключить все светильники и активировать охранный режим, который включает датчики движения и двери.

Одной из ключевых новинок стала возможность задавать произвольное время срабатывания умных датчиков. Ранее пользователи могли устанавливать только фиксированное время, теперь же можно более гибко настраивать действия устройств. Например, если в течение 40 минут не фиксируется движение, можно запрограммировать выполнение определённого действия.

Теперь «Алиса» будет напоминать о включенных устройствах, если они остались активными дольше заданного времени. К примеру, если вы забыли выключить свет или компрессор для аквариума, можно настроить уведомления, которые придут на телефон. Подобная функция появилась и для датчиков открытия дверей и окон. Если окно долгое время закрыто, можно автоматически включить кондиционер.

Эффекты рассвета и заката для умных ламп стали ещё более естественными и плавными. Свет теперь изменяется от белого к красному и наоборот, что создаёт более комфортные условия для пробуждения или засыпания. Новые режимы можно активировать как через сценарии, так и голосовыми командами, например, попросив Алису включить «рассвет» или «закат». Это обновление также доступно через специальные кнопки в карточке лампы на «Станции» или «ТВ Станции».

Ещё одно важное обновление — это новый тип уведомлений, которые предупреждают, если устройство вышло из сети или перестало передавать данные. Благодаря этому, пользователи могут оперативно узнавать о проблемах с подключением устройств и быстро принимать меры для их устранения.

В настройках умных устройств появился новый раздел «Созданные сценарии». Он позволяет пользователям увидеть все автоматизации, в которых участвует конкретное устройство.

#безопасность #обновления #умный дом #комфорт #автоматизация #алиса #уведомления #группировка устройств #сценарии #управление устройствами
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