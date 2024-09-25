Просмотр будет доступен с любого устройства, например, в телефоне откроется окно браузера. Показывать своё местоположение можно 15 минут, 1 час, 8 часов или 24 часа.

Справочно-картографический сервис 2ГИС представил новую функцию, позволяющую пользователям делиться своим местоположением даже с теми, у кого не установлено приложение. Теперь вы можете легко показать, где вы находитесь, и это возможно через любое устройство — даже на телефоне через браузер.

Новая функция стала настоящим новшеством для российских геосервисов. Ранее пользователи делились своим местоположением через мессенджеры, однако 2ГИС предлагает более удобный и продвинутый способ. Теперь вы можете отправить ссылку на своё местоположение с детализированной картой напрямую друзьям, знакомым или даже курьерам.

Возможность делиться геопозицией особенно полезна для автомобилистов и пешеходов. Вы можете отправить своё местоположение кому угодно, при этом сохраняя приватность. Например, если вам нужно отправить геопозицию курьеру или экскурсоводу, вы легко это сделаете, не раскрывая лишней информации.

Пользователи могут выбирать, как долго делиться своей геопозицией: 15 минут, 1 час, 8 часов или 24 часа. Это даёт гибкость в зависимости от ситуации. Например, если вы на встрече с друзьями, можно отправить ссылку в общий чат, и все смогут видеть ваше местоположение одновременно.

Прекратить передачу геопозиции можно в любой момент. Трансляция отключится автоматически после истечения выбранного времени. Важно отметить, что функция полностью бесплатна и доступна во всех свежих версиях мобильного приложения 2ГИС.