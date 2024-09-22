Подобные сообщения об уничтожении таких САУ производства США при помощи «Ланцетов» периодически поступают со всех участков фронта.

Российские барражирующие боеприпасы «Ланцет» продолжают демонстрировать свою эффективность на линии фронта, успешно уничтожая технику противника. Недавняя атака на Покровском направлении привела к ликвидации американской самоходной артиллерийской установки M109A6 Paladin, движущейся по дороге. Эта цель считается важной для российских беспилотников(, что ещё раз подтверждает боеспособность «Ланцетов»).

Информация об уничтожении «Паладина» появилась в сети и вызвала интерес среди военных экспертов. Подобные сообщения о ликвидации техники США с помощью дронов-камикадзе регулярно поступают с разных участков боевых действий. Военкоры, военные аналитики и сами военнослужащие часто публикуют такие данные. Нередко это подтверждает и пресс-служба Министерства обороны России(, что подчеркивает значимость данных операций).

Например, в июле 2024 года Минобороны РФ также сообщило об успешной атаке на M109A6 Paladin, который был обнаружен на замаскированной огневой позиции, на Херсонском направлении. Разведчики вовремя передали данные о местонахождении вражеской самоходной установки, что позволило командованию принять решение о её ликвидации с помощью «Ланцета». Точечный удар беспилотника привел к детонации как самого дрона, так и боекомплекта САУ, что было зафиксировано средствами объективного контроля.

«Ланцет» зарекомендовал себя как эффективное средство поражения на передовой. Этот дрон-камикадзе используется для ликвидации бронетехники и артиллерийских установок противника, что существенно снижает боевые возможности ВСУ. Особую ценность представляет уничтожение таких дорогих и стратегически важных целей, как американские самоходные установки M109A6 Paladin, которые активно поставляются украинской армии западными союзниками.

Самоходная артиллерийская установка M109A6 Paladin представляет собой одну из самых передовых систем на вооружении ВСУ. Она разработана для нанесения мощных артиллерийских ударов и обладает высокой мобильностью. Поставки этих САУ из США позволяют украинской армии усиливать свои позиции на линии фронта. Стоимость одного «Паладина» без учёта боеприпасов составляет порядка 20 миллионов рублей по курсу, что делает их утрату для ВСУ особенно ощутимой.

Финансовая сторона вопроса поставок западной техники на Украину остаётся актуальной. Военные расходы колоссальны, и встает вопрос: кто же покрывает стоимость этих поставок? Американские налогоплательщики или украинские граждане? Независимо от источников финансирования, факт остаётся фактом — каждая утрата дорогостоящей техники усиливает экономическое и военное давление на украинскую сторону.