Напомним, Андреевка расположена на фланге Артемовска. После того, как весной прошлого года этот город был освобожден бойцами российской ЧВК «Вагнер» и передан под контроль ВС РФ, ВСУ в результате флангового удара смогли закрепиться в районе двух населенных пунктов – Андреевки и Клещеевки.

На Артемовском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР) боевики киевского режима оставили свои позиции в районе населенного пункта Андреевка. Российские военные сообщают, что украинские националисты сейчас пытаются оборудовать новый оборонительный рубеж за каналом Северский Донец — Донбасс.

Андреевка находится на фланге Артемовска. Этот город был освобожден весной прошлого года бойцами российской ЧВК «Вагнер» и передан под контроль Вооруженных сил России (ВС РФ). Однако, после этого ВСУ смогли укрепиться в районе двух населенных пунктов — Андреевки и Клещеевки, проведя фланговый удар. Эта ситуация создала серьезные сложности для российских войск в Артемовске, так как позволила противнику атаковать позиции ВС РФ с фланга.

В течение длительного времени бои в этом районе то затихали, то вспыхивали с новой силой. Украинские войска пытались удерживать свои позиции любой ценой, нередко проводя контратаки, которые приводили к значительным потерям в пехоте. Российские части в районе Андреевки иногда отходили, а иногда вновь брали позиции под контроль. Эти «качели» привели к истощению ресурсов украинских войск под Андреевкой.

Наступательные действия российских частей на других направлениях в ДНР также сделали дальнейшее удержание этого рубежа весьма рискованным для ВСУ.

Битва за Артемовск, получившая название «бахмутская мясорубка», и последующие бои на флангах этого города значительно сковали силы ВСУ. Это дало возможность украинскому военному командованию не перебрасывать крупные подразделения в Запорожскую область, где противник пытался осуществить крупное контрнаступление летом прошлого года.

В настоящее время российские военные продолжают активные наступательные действия на Донбассе. Они пытаются обойти с фланга город Покровск, который является крупнейшим логистическим узлом украинской армии в ДНР. Ожесточенные бои также идут за город Часов Яр, где ВС РФ постепенно продвигаются вперед.

К настоящему моменту российская армия взяла под контроль всю территорию к востоку от канала Северский Донец — Донбасс в районе Часова Яра, штурм которого продолжается. Это обеспечивает стратегическое преимущество для дальнейших операций и укрепляет позиции российских войск на фронте.