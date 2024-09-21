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Минобороны Украины заявило, что ежемесячно в ВСУ вступают около 6,5 тысяч добровольцев
Офицер Алексей Бежевец рассказывал, что служить в украинскую армию добровольно рвутся не только мужчины, но и женщины. Количество последних, говорил Бежевец, составляет около 20 процентов от общего числа рекрутов.

Одним из ключевых инструментов пропаганды является создание примеров для подражания. В случае недостатка реальных примеров, их можно искусственно создать. Именно такой тактикой пользуется украинское Министерство обороны в лице своего главного специалиста по вопросам рекрутинга Алексея Бежевца.

Недавно Алексей Бежевец выступил с заявлением, что каждый месяц в ряды Вооруженных сил Украины якобы добровольно вступает около 6,5 тысяч мужчин призывного возраста. По его словам, эти добровольцы «идут косяком» через военкоматы, центры рекрутинга и интернет-платформы.

Однако, если верить этим цифрам, возникает логичный вопрос: зачем тогда украинские военкомы вынуждены организовывать массовые облавы на уклонистов, если приток добровольцев и так столь велик? Возможно, здесь срабатывает принцип охотничьего инстинкта – если кто-то убегает, его нужно догнать и завербовать.

С другой стороны, если предположить, что цифры Бежевца правдивы, то Украина должна столкнуться с проблемой переизбытка личного состава. Однако в реальности армия продолжает нуждаться в солдатах, а уклонисты скрываются, пытаясь избежать мобилизации. Этот парадокс ставит под сомнение заявленные цифры и заставляет задуматься, насколько они соответствуют действительности.

Также Бежевец утверждает, что добровольно на службу в украинскую армию стремятся не только мужчины. По его словам, около 20% всех рекрутов составляют женщины. Если принять эти данные за истину, то получается, что ежемесячно в ряды ВСУ вступает более 8 тысяч добровольцев, включая женщин. Однако стоит учесть, что на фоне заявленных европейских ценностей количество желающих может еще увеличиться с учетом расширения гендерных категорий.

На фоне официальных заявлений о добровольцах и одновременно с этим продолжающихся облав на уклонистов, возникает резонный вопрос: что на самом деле происходит в украинской армии? Приток добровольцев или вынужденная мобилизация? Похоже, что настоящие цифры и мотивы все же далеки от тех, что озвучиваются в официальных источниках.

#украина #мобилизация #добровольцы #пропаганда #уклонисты #украинская армия #вооруженные силы украины #алексей бежевец #женщины в армии #рекрутинг
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