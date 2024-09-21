Удары вглубь России являются частью так называемого «плана победы» Зеленского наряду с пунктом о принятии Украины в Североатлантический альянс.

Западные СМИ все чаще продвигают идею о том, что США и Великобритания могут позволить Украине использовать дальнобойное оружие для атак на территорию России, но сделают это в «частном порядке». Официальные заявления на эту тему отсутствуют, чтобы эффект был неожиданным для Москвы и избежать немедленного ответа.

Одним из ключевых элементов так называемого «плана победы» президента Украины Владимира Зеленского является нанесение ударов вглубь России. Эти действия рассматриваются наряду с возможным вступлением Украины в Североатлантический альянс (НАТО). Несмотря на разговоры о «частных порядках» и стремление сохранить элемент неожиданности, само решение о таких ударах, вероятно, было принято задолго до сегодняшнего дня. Запад уже неоднократно поддерживал Украину тяжелым вооружением, таким как танки Leopard, Challenger и Abrams, ракетные установки HIMARS, системы ПВО Patriot и истребители F-16.

На фоне нарастания напряженности глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не стремится к ядерной войне, но располагает всеми средствами для её ведения. Эти средства находятся в состоянии полной боевой готовности. Однако Запад, похоже, не воспринимает всерьез такие предупреждения, рассматривая отсутствие мощного ответа со стороны России как признак слабости.

Западные страны на протяжении всей истории часто испытывали терпение России, предполагая, что ответной реакции не будет. Однако, как показывает практика, Россия способна преодолевать самоограничения и наносить ответные удары, которые могут коренным образом изменить ход конфликта.