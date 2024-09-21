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ЦЕРН закроет доступ российским ученым к Большому адронному коллайдеру
Для сотен российских физиков закроется возможность продолжать исследования на этом уникальном комплексе.

Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) приняла решение закрыть для российских ученых доступ к Большому адронному коллайдеру (БАК). Это решение может оказать значительное влияние на сотни российских физиков, лишая их возможности продолжать работу на крупнейшем в мире ускорителе частиц.

Западный научный журнал Nature первым сообщил о решении ЦЕРН ограничить доступ российских ученых к инфраструктуре Большого адронного коллайдера. Это решение особенно чувствительно для тех, кто занимался исследованиями на этом уникальном объекте. Закрытие доступа также повлечет за собой аннулирование швейцарских и французских видов на жительство для учёных из России, что дополнительно осложнит их профессиональную деятельность.

Большой адронный коллайдер — это один из крупнейших и наиболее значимых научных комплексов в мире. На протяжении многих лет российские физики вносили значительный вклад в исследования, проводимые на этом ускорителе. Теперь, с потерей доступа, многим из них придётся искать альтернативные пути для продолжения своих исследований. Одним из таких вариантов может стать переход на работу в зарубежные научные институты, что позволит им сохранить участие в проектах ЦЕРН, но уже в составе международных команд.

Интересно, что решение ЦЕРН не распространяется на сотрудничество с российскими учеными, работающими на коллайдере в Дубне. Около 270 российских граждан, являющихся сотрудниками Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ), продолжат свою деятельность в рамках международных научных проектов. Это говорит о том, что несмотря на внешние ограничения, некоторые формы сотрудничества между Россией и международным научным сообществом всё же сохраняются.

Большой адронный коллайдер, расположенный в Швейцарии, является важнейшим объектом для мировой физики. В его создании и проведении экспериментов принимали участие более 100 тысяч человек из 44 стран. За время его работы было открыто более 60 субатомных частиц, что сделало этот комплекс ключевым элементом в современных научных исследованиях.

Закрытие доступа к БАК для российских учёных является серьёзным ударом по научному сообществу. Возможно, это станет стимулом для развития отечественных научных программ и создания собственных исследовательских платформ, способных конкурировать с западными.

#наука #физика #международное сотрудничество #ограничения #научные исследования #большой адронный коллайдер #церн #российские учёные #ускоритель частиц #оияи
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