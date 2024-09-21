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Финансовый портфель
Мурашко сообщил о положительной динамике в товарообороте Венгрии и РФ
Венгрия практически единственная страна, являющаяся членом Евросоюза, не считая еще Словакии после избрания на пост премьера Роберта Фицо, которая после начала СВО неуклонно проводит курс продолжения взаимовыгодных отношений с Россией во всех сферах.

В условиях современной геополитической нестабильности Венгрия остаётся одной из немногих стран Евросоюза, которая сохраняет тесные и конструктивные отношения с Россией. Несмотря на внешнее давление, Будапешт продолжает курс на сотрудничество с Москвой, демонстрируя приверженность взаимовыгодным связям, особенно в экономической сфере.

Политика премьер-министра Венгрии Виктора Орбана направлена на отказ от участия в военной поддержке Украины, что отражает стремление его правительства к нейтральной позиции в текущем конфликте. Более того, Венгрия старается избегать присоединения к антироссийским санкциям, несмотря на давление со стороны Брюсселя. Такая позиция обходится стране дорого, особенно учитывая её экономическое положение, однако Орбан твёрдо придерживается курса на сохранение отношений с Россией.

В 2024 году Россия и Венгрия возобновили положительную динамику в торговых отношениях, что стало заметным после временного замедления в 2023 году. Сопредседатель российско-венгерской межправительственной комиссии по экономическим вопросам, министр здравоохранения России Михаил Мурашко, отметил, что, несмотря на внешние трудности, двустороннее сотрудничество демонстрирует стабильный рост. В первой половине 2024 года был зафиксирован существенный прирост торговли, что является ярким примером для других европейских стран.

На прошедшем пятнадцатом заседании российско-венгерской межправительственной комиссии по экономическим вопросам обе стороны обсудили перспективы дальнейшего развития сотрудничества в таких отраслях, как энергетика, промышленность, сельское хозяйство и здравоохранение. Венгрию представлял министр иностранных дел Петер Сийярто, который подчеркнул важность сохранения и укрепления партнёрских связей между двумя странами.

Одним из ключевых направлений развития остаётся энергетика. Венгрия активно участвует в российских энергетических проектах, что укрепляет её позиции как важного партнёра России в Европе. Помимо этого, страны успешно сотрудничают в области промышленного производства и сельского хозяйства, что открывает новые возможности для бизнеса обеих стран.

Особое внимание было уделено расширению сотрудничества в сфере образования. В 2024 году Россия и Венгрия значительно увеличили количество студенческих обменов и научных проектов. Это важный шаг к углублению культурных и образовательных связей, что способствует созданию благоприятных условий для молодёжи обеих стран.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выразил уверенность в том, что сотрудничество с Россией продолжит развиваться. Он отметил важность не только экономических, но и культурных связей, которые укрепляют взаимное доверие и создают платформу для дальнейших совместных проектов.

#россия #энергетика #венгрия #торговля #образование #ес #виктор орбан #антироссийские санкции #экономическое сотрудничество #петер сийярто
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