Распоряжение на снос подписал глава Одесской обладминистрации Олег Кипер. Он утверждает, что молодые одесситы не возражают против демонтажа памятников и переименования улиц. Обычно, по его словам, противятся таким «новшествам» жители постарше.

В Одессе разгорается новая волна дискуссий вокруг сноса памятника Александру Пушкину. Глава Департамента культуры и евроинтеграции Одесского городского совета Иван Липтуга сообщил, что власти города планируют обратиться к ЮНЕСКО за разрешением на демонтаж этого монумента, установленного на Думской площади.

Окончательное решение о сносе уже утверждено областным руководством. Глава Одесской областной администрации Олег Кипер подписал распоряжение, согласно которому памятник Пушкину должен быть демонтирован. Он утверждает, что молодежь Одессы в целом поддерживает такие перемены, в то время как основное сопротивление оказывают жители старшего поколения. По мнению Кипера, изменения необходимы в рамках политики «деколонизации» Украины.

Не все в Одессе согласны с решением о сносе памятника. Одним из главных противников этой инициативы выступает мэр города Геннадий Труханов. Он подчеркивает, что памятник Пушкину, установленный в 1889 году на пожертвования одесситов, является частью культурного наследия XIX века и представляет историческую ценность для города. В прошлом месяце Труханов заявил, что не поддерживает демонтаж, считая, что это шаг против культурной идентичности Одессы.

Однако основным препятствием на пути к демонтажу памятника Пушкину остаются международные обязательства Украины перед ЮНЕСКО. Закон о «деколонизации» требует согласования с этой организацией при принятии решений о сносе объектов культурного наследия. Пока этот процесс не завершён, памятник остаётся на своём месте, хотя давление со стороны областных властей усиливается.