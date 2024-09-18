Одновременно с качественными картинками приводятся характеристики смартфона.

Известный инсайдер Стив Хеммерстоффер, более известный под ником OnLeaks, снова радует поклонников технологий. На этот раз он представил качественные рендеры и подробности о предстоящем смартфоне Samsung Galaxy S25 Plus, который станет частью новой флагманской линейки. Ранее OnLeaks уже публиковал информацию о Galaxy S25 и Galaxy S25 Ultra, а теперь настал черед промежуточной модели.

Samsung Galaxy S25 Plus, согласно утечке, будет довольно тонким смартфоном. Его габариты составят 158,4х75,7х7,3 мм, что делает его на 0,4 мм тоньше предыдущей модели Galaxy S24 Plus.

Galaxy S25 Plus оснастят AMOLED-дисплеем с диагональю 6,65 дюйма. Экран будет поддерживать адаптивную частоту обновления, варьирующуюся от 1 до 120 Гц, что обеспечит плавное отображение контента и оптимизацию энергопотребления.

Что касается аппаратной начинки, Galaxy S25 Plus получит мощный процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4. Однако, в некоторых странах и регионах могут быть доступны версии с фирменным чипом Exynos 2500.

Galaxy S25 Plus будет оснащён 12 ГБ оперативной памяти, что позволит устройству легко справляться с множеством одновременно запущенных приложений и интенсивными вычислительными процессами. Объём встроенной флеш-памяти составит 256 ГБ, что является стандартом для современных флагманов и обеспечит достаточно места для хранения большого количества фотографий, видео и приложений.

Согласно информации от OnLeaks, премьера Galaxy S25 Plus, как и всей линейки Galaxy S25, состоится в середине января 2025 года.