Ранее в «Яндекс Go» впервые оштрафовали пользователя за передачу электросамоката детям — «развлечение» на 100 тысяч рублей.

С начала сентября сервисы кикшеринга усилили меры по безопасности использования электросамокатов. Недавний случай стал ярким примером: сервис проката «МТС Юрент» выписал первый крупный штраф на сумму 100 тысяч рублей пользователю за езду вдвоём на одном электросамокате. Этот инцидент привлёк внимание широкой общественности и подчеркнул необходимость более строгого соблюдения правил.

Электросамокаты стали популярным видом транспорта в крупных городах, таких как Москва, благодаря удобству и доступности. Однако езда вдвоём на одном самокате представляет серьёзную опасность. Электросамокаты не рассчитаны на двоих пассажиров — их конструкция и балансировка предназначены для одного человека. Это увеличивает риск аварий, травм и несчастных случаев как для самих пользователей, так и для окружающих.

Как сообщили в пресс-службе «МТС Юрент», штраф был автоматически списан с банковской карты нарушителя, привязанной к его аккаунту. Это первый случай такого рода в компании, и он подчёркивает готовность кикшеринга строго следовать новым правилам. Напомним, что с 1 сентября «МТС Юрент» поддержал инициативу департамента транспорта Москвы и увеличил санкции за передачу управления самокатом детям и езду вдвоём.

Штрафы в размере 100 тысяч рублей стали мощным сдерживающим фактором для нарушителей. Такая значительная сумма не только бьёт по карману, но и служит серьёзным предупреждением всем пользователям кикшеринга. Подобные меры безопасности введены не для того, чтобы просто наказывать, а чтобы защитить людей от опасных ситуаций и снизить количество инцидентов на дорогах.

«МТС Юрент» не единственная компания, которая ужесточила правила. Ранее аналогичные меры были приняты сервисом «Яндекс Go», где впервые оштрафовали пользователя за передачу электросамоката ребёнку. Это показывает общую тенденцию на рынке кикшеринга к усилению контроля за соблюдением правил пользования транспортом. Компании осознают свою ответственность перед пользователями и стараются минимизировать риски.

Ужесточение правил и внедрение крупных штрафов, вероятно, станет нормой для всех сервисов проката электросамокатов в России. Это вынужденные меры для повышения безопасности как самих пользователей, так и окружающих. Ожидается, что в ближайшем будущем такие инициативы помогут значительно сократить количество аварий и нарушений, а также повысят общую культуру использования электросамокатов в городе.