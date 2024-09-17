Подобная патентная заявка южнокорейской компании просочилась в интернет ещё в 2021 году, а в прошлом году на SID Display Week 2023 Samsung продемонстрировала прототип устройства со сворачивающимся OLED-экраном. Но до реального продукта дело до сих пор не дошло.

Корейский ресурс TheElec привлёк внимание пользователей, опубликовав информацию о будущем смартфоне с уникальным сворачивающимся дисплеем. Хотя идеи и патенты на такие устройства начали появляться ещё в 2021 году, а прототипы показывались на выставках, окончательный продукт всё ещё находится в разработке.

Компания Samsung активно работает над концепцией сворачивающегося экрана. Прототип с подобной технологией был продемонстрирован на SID Display Week 2023, где была показана работающая модель с OLED-дисплеем, способным складываться.

Согласно последним данным от TheElec, новый смартфон Samsung с функцией сворачивания выйдет на рынок в 2025 году. Одной из ключевых особенностей новинки станет дисплей диагональю 12,4 дюйма в полностью развернутом состоянии. Новинка от Samsung обещает быть значительно более крупной и функциональной, чем текущие складывающиеся устройства.

Информация о характеристиках устройства пока что ограничена. Отметим, что фронтальная камера нового смартфона будет скрыта под дисплеем, что уже использовалось в Samsung Galaxy Z Fold6.