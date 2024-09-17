Правда, пользователи увидят разницу только в том случае, если разработчики обновят свои приложения.

Компания Microsoft анонсировала значительное улучшение производительности для приложений, созданных с использованием Windows App SDK на базе Windows 11. Программы станут меньше по размеру и будут запускаться быстрее, что принесёт заметные улучшения пользователям.

Windows App SDK — это инструмент для разработчиков, который объединяет функциональные возможности Win32 и UWP (Universal Windows Platform). Этот набор позволяет использовать традиционные методы разработки приложений в сочетании с современными API, создавая более гибкие и мощные программы для Windows 11.

Microsoft обещает, что приложения, созданные с использованием Windows App SDK, будут весить в восемь раз меньше по сравнению с текущими аналогами. Это уменьшение размера приложений напрямую скажется на быстроте их загрузки и установке. В дополнение к этому, запуск таких программ станет в два раза быстрее, что делает взаимодействие с системой более комфортным.

Несмотря на все обещанные улучшения, пользователи смогут ощутить их только в том случае, если разработчики обновят свои программы, используя возможности Windows App SDK.