Силовая установка для Ford Ranger PHEV построена на 2,3-литровом турбомоторое EcoBoost в сочетании с 10-диапазонным «автоматом». В состав гибридной установки включен электромотор мощностью 102 л.с. и 11,8-киловаттный аккумулятор, который можно подзаряжать как от стороннего источника тока, так и при помощи рекуперации.

Ford представила в Европе гибридную версию популярного пикапа Ranger. Этот новый Ford Ranger PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) предлагает мощность и инновации, которые привлекут внимание не только любителей марки, но и всех, кто ищет современное и экологичное решение для повседневных поездок.

Ford Ranger PHEV оснащен гибридной силовой установкой, которая позволяет развивать крутящий момент до 690 Нм — это самый высокий показатель среди всех текущих серийных Ranger.

В основе гибридной установки Ford Ranger PHEV лежит 2,3-литровый турбированный двигатель EcoBoost, который работает в паре с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач. Но это еще не все. В комплектацию также входит электромотор мощностью 102 л.с. и аккумулятор на 11,8 кВтч. Эти компоненты можно подзаряжать как от внешнего источника питания, так и через рекуперативное торможение. На одной электротяге Ranger PHEV способен проехать до 45 км.

Суммарная мощность гибридного пикапа составляет 279 л.с. В арсенале Ford Ranger PHEV имеется раздаточная коробка с понижающим рядом и блокировка заднего дифференциала, что обеспечивает отличные внедорожные качества и уверенность на любых типах покрытия. Кроме того, автомобиль получил уникальные настройки подвески.

Помимо стандартной модели, Ford также анонсировал лимитированную версию пикапа под названием Stormtrak. Эта версия будет отличаться эксклюзивными элементами дизайна и дополнительными функциями, подчеркивающими индивидуальность и стиль автомобиля. Подробности о Stormtrak будут раскрыты ближе к началу поставок.

Поставки гибридного Ford Ranger PHEV в странах Европейского Союза начнутся весной 2025 года.