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Компания Microsoft создала роботов, которые разбирают HDD для переработки
Компания Microsoft, кроме прочего, имеет в своём активе огромный бизнес, связанный с облачным хранением данных. А это значит, что ей нужно огромное количество накопителей. И сегодня мы можем посмотреть, как Microsoft использует роботов для разборки миллионов жёстких дисков. Уничтожаются только пластины, остальное можно использовать повторно.

Компания Microsoft известна не только своими программными продуктами, но и мощной инфраструктурой для облачного хранения данных. Это требует использования огромного количества жёстких дисков, которые по мере износа требуют замены и утилизации. В ответ на эту потребность компания разработала инновационное решение, включающее использование роботов для разборки и переработки жёстких дисков, минимизируя отходы и извлекая ценные материалы.

В 2022 году на мероприятии Global Hackathon команда специалистов Microsoft под руководством Ранганатана Шриканта представила систему роботов, способных эффективно разбирать старые жёсткие диски. Эти роботы выполняют задачу не только по разрушению пластин, на которых хранятся данные, но и по извлечению компонентов для повторного использования.

Этот подход выгодно отличается от традиционных методов утилизации жёстких дисков, где все компоненты измельчаются скопом, что делает невозможным дальнейшее использование отдельных деталей. В новой системе Microsoft ключевая задача — максимальная сохранность ценных материалов, таких как магниты и печатные платы.

Инновационная система переработки использует компьютерное зрение, которое позволяет роботам идентифицировать различные типы жёстких дисков и точно находить места крепления винтов для разборки. Таким образом, роботы аккуратно извлекают все нужные компоненты, уничтожая исключительно пластины с данными, чтобы гарантировать полную безопасность и конфиденциальность информации.

В процессе остаются целыми и пригодными к повторному использованию важные части, такие как магниты и печатные платы, которые могут быть использованы в новых устройствах или переработаны для получения полезных материалов.

Ещё в 2022 году компания Microsoft сообщила об утилизации около 2 миллионов HDD с помощью новой системы. Однако это только начало. По прогнозам компании, уже к 2025 году система переработки под названием NoShred позволит перерабатывать и/или повторно использовать 90% компонентов жёстких дисков, что станет огромным шагом вперёд в направлении устойчивого и экологически ответственного подхода к управлению отходами.

#microsoft #жёсткие диски #роботы #устойчивое развитие #переработка #компьютерное зрение #утилизация #магниты #облачное хранение #noshred
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Microsoft показала, как уничтожает миллионы жестких дисков с помощью роботов
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