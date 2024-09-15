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Смартфоны Xiaomi 14T и 14T Pro показались на качественных рендерах
Новинки не получат какого-то оригинального дизайна, и выделить можно разве что покрытие, имитирующее кожу, и один довольно необычный цвет.

Смартфоны Xiaomi 14T и 14T Pro уже вызвали интерес у поклонников бренда благодаря утечкам рендеров, появившимся незадолго до официального анонса, запланированного на 26 сентября. Эти новинки продолжают развивать серию T, предлагая улучшенные характеристики, хотя их дизайн не обещает кардинальных изменений.

На рендерах видно, что Xiaomi 14T и 14T Pro не будут удивлять кардинально новым дизайном. Внешне устройства сохраняют знакомый облик, но есть несколько интересных моментов. Одной из особенностей станет покрытие, имитирующее кожу, что придаст устройствам премиальный вид. Также стоит отметить один нестандартный цвет, который будет выделяться на фоне других моделей.

Оба устройства получат AMOLED-дисплеи с диагональю 6,67 дюйма и разрешением 1,5K. Уровень пиковой яркости дисплея достигнет 4000 кд/кв.м, что обещает высокую четкость и яркость даже при солнечном свете. Также стоит отметить поддержку частоты обновления 144 Гц, что обеспечит плавную работу экрана при прокрутке и играх.

Однако различия между моделями есть. Xiaomi 14T будет работать на базе Dimensity 8300 Ultra, тогда как версия 14T Pro получит более мощный чипсет Dimensity 9300+. Это главное отличие, влияющее на производительность устройств.

Согласно утечкам, Xiaomi 14T будет поставляться с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти, что уже достаточно для большинства задач и хранения данных. Однако версия 14T Pro получит увеличенный объем памяти — 512 ГБ в базе, что делает его более привлекательным для пользователей, которым требуется больше пространства для хранения фото, видео и приложений.

Обе модели будут оснащены тройной камерой:

  • 50-мегапиксельная основная камера,
  • 50-мегапиксельная телефото камера,
  • 12-мегапиксельная сверхширокоугольная камера.

Эти характеристики обещают высокое качество фотографий как при дневном свете, так и в условиях низкой освещенности. Фронтальные камеры на 32 мегапикселя также обеспечат отличные селфи и видеозвонки.

Оба устройства будут иметь защиту от воды и пыли по стандарту IP68, что делает их устойчивыми к воздействию влаги и пыли, повышая надежность при использовании в различных условиях.

Основное различие между Xiaomi 14T и 14T Pro заключается в используемых чипсетах и объеме памяти. Модель 14T Pro предлагает чуть более мощную начинку, что может проявиться в быстродействии и энергопотреблении. Ожидается, что устройства могут также отличаться мощностью зарядки, но эти детали пока не подтверждены официально.

#утечки #xiaomi 14t #xiaomi 14t pro #dimensity 9300+ #рендеры #ip68 #amoled-дисплей #кожаное покрытие #тройная камера #частота обновления 144 гц
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