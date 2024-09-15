Новая модель, как и прошлогодняя, будет доступна в двух размерах, отличающихся дизайном. Одна версия в целом ориентирована на женщин, вторая — на мужчин. И при этом обе по своему дизайну практически никак не изменились по сравнению с предшественниками.

На днях в сети появились качественные рендеры новых умных часов Huawei Watch GT 5, и они уже привлекли внимание поклонников бренда. Эта модель обещает быть одним из самых ожидаемых устройств на рынке, предлагая улучшенные функции для здоровья и стильный дизайн.

Как и предыдущие модели, Huawei Watch GT 5 будут представлены в двух версиях, различающихся размером и внешним видом. Одна из них создана с акцентом на женскую аудиторию, другая — на мужскую. Однако, как отмечают пользователи, внешний вид практически не изменился по сравнению с прошлогодними часами.

Меньшая версия устройства оснащена AMOLED-экраном диаметром 1,32 дюйма, а большая — 1,43 дюйма. Несмотря на схожий дизайн, автономность обеих моделей различается: младшая модель обещает работать до 7 дней без подзарядки, тогда как старшая — до 14 дней.

Главные новшества коснулись именно функционала для здоровья. Huawei Watch GT 5 оснащены новой системой Huawei TrueSense, которая, по словам компании, является значительным прорывом в области носимой электроники. Эта технология обеспечивает более точное отслеживание ключевых показателей здоровья, включая мониторинг пульса и температуры тела.

Часы также смогут снимать кардиограмму и предупреждать владельца о возможных рисках для здоровья. Все эти данные будут собраны в функции Health Glance, которая позволит пользователю мгновенно получать всю необходимую информацию о состоянии организма.

Компания Huawei планирует официально представить свои новинки 19 сентября. Этот анонс уже вызывает огромный интерес среди поклонников носимых устройств, особенно с учетом заявленных инноваций в области мониторинга здоровья.