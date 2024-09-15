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SoC Apple A18 Pro в iPhone 16 Pro и Pro Max примерно равен Apple M1 по производительности
Свежие тесты Geekbench говорят, что A18 Pro набирает без малого 33 000 баллов, тогда как M1 — около 32 500 баллов. Разница на фоне результатов очень мала, так что можно сказать, что A18 Pro — это примерно та же M1 и по CPU, и по GPU, только с кратно меньшим энергопотреблением. Было бы интересно посмотреть, как A18 Pro работает в ноутбуке.

Apple A18 Pro, установленный в последних моделях iPhone 16 Pro и Pro Max, представляет собой значительное улучшение по сравнению с предыдущими чипами. Однако, как новая SoC соотносится с уже известным Apple M1 по производительности и энергоэффективности?

Согласно последним тестам от Geekbench, Apple A18 Pro демонстрирует впечатляющие результаты, набирая около 33 000 баллов, в то время как M1 показывает результат в 32 500 баллов. Это означает, что A18 Pro и M1 имеют почти идентичную производительность процессора. Обе платформы близки по мощности, что подчеркивает высокие стандарты, установленные Apple в их чипах.

Что касается графической производительности, тесты показывают, что A18 Pro также на уровне M1. Это свидетельствует о том, что новинка от Apple не только сохраняет высокие показатели в обработке данных, но и предлагает сопоставимый уровень графической мощности. Примечательно, что A18 Pro обеспечивает такой же уровень производительности, но с заметно меньшим энергопотреблением, что делает его ещё более привлекательным выбором для мобильных устройств.

Одним из ключевых преимуществ A18 Pro является его энергоэффективность. По сравнению с M1, который уже зарекомендовал себя как эффективный чип, A18 Pro предлагает ещё более оптимизированное потребление энергии. Это особенно важно для мобильных устройств, таких как смартфоны, где продолжительность работы от батареи имеет критическое значение.

Для полного понимания разницы в производительности стоит сравнить A18 Pro с A17 Pro. Последний набирает 28 000 баллов в тестах Geekbench. Хотя это тоже внушительный результат, A18 Pro почти на 20% быстрее, что подчеркивает значительный прогресс в разработке нового чипа.

#geekbench #iphone 16 pro #iphone 16 pro max #энергоэффективность #apple m1 #apple a18 pro #тесты производительности #производительность процессора #графическая мощность #чипы apple
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Чип Apple A18 Pro в iPhone 16 Pro Max в тесте GPU обогнал A17 Pro на 18 % и был быстрее M1 на 1 %
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