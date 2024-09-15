Да, для этого нужно приложить определённые физические усилия, но они не запредельны. В сложенном состоянии, само собой, с прочностью у аппарата никаких проблем нет.

Складной смартфон Pixel 9 Pro Fold представляет собой технологическое чудо, но он требует осторожного обращения. Недавнее испытание блогера JerryRigEverything наглядно продемонстрировало, что попытка изгибать смартфон в сторону, противоположную его направлению складывания, может привести к серьезным повреждениям экрана.

В ходе теста блогер выявил уязвимость конструкции смартфона. Pixel 9 Pro Fold не защищен от чрезмерного изгиба в направлении, противоположном его складыванию. Хотя для этого потребуется значительное физическое усилие, оно не является экстремальным. Результат таких действий — повреждение экрана, что подтверждает необходимость аккуратного обращения с устройством.

В сложенном состоянии Pixel 9 Pro Fold демонстрирует отличную прочность и устойчивость. На этом этапе никаких проблем с прочностью устройства не выявлено. Как и у других складных смартфонов, внутренний экран Pixel 9 Pro Fold защищен тонкой пленкой, которая может быть легко поцарапана даже ногтем. Это общая практика на рынке складных смартфонов, и покупателям следует учитывать это при использовании устройства.