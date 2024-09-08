Ядерные часы используют ультрафиолетовый свет для совершения энергетических скачков в ядре атома тория. Это позволяет измерять время с высокой точностью, не зависящей от измерения электронов, которые могут быть «измотаны» и подвержены погрешностям блуждающими электромагнитными полями. Использование тория вместо других материалов позволяет избежать необходимости в специально организованном дополнительно рентгеновском излучении.

Недавно команда учёных из JILA и NIST представила инновационный концепт ядерных часов, способных отсчитывать время с безупречной точностью на протяжении миллиардов лет. Эти устройства используют сигналы из ядра атома для измерения, что открывает путь к созданию исключительных хронометров.

Основная цель разработки ядерных часов — достичь беспрецедентной точности в измерениях времени, что критично для научных исследований и, в частности, для отслеживания положения космических аппаратов. В отличие от традиционных кварцевых и атомных часов, ядерные часы действуют на основе энергетических переходов в ядре атома тория, что способствует более стабильно точным результатам.

Хотя текущие прототипы являются не столь точными, как лучшие существующие атомные часы, исследователи уверены, что дальнейшие улучшения переведут их на новый уровень. Это может положительно сказаться на различных областях, включая навигацию и телекоммуникации. "Мы на пути к созданию часов, которые смогут работать без ошибок в течение миллиардов лет", — отметил один из авторов исследования.