Выпуск обновленной версии бронеавтомобиля «Ахмат» планируют начать с 2025 года. Подробности об изменениях будут опубликованы дополнительно.

В 2025 году на рынке появится обновленная версия бронеавтомобиля З-СТС «Ахмат», о чем сообщил генеральный директор компании «Ремдизель» Александр Захаров. Модель будет доступна в двух вариантах: стандартном и улучшенном с модернизированной трансмиссией и двигателем.

Бронированная машина З-СТС обладает высокой ремонтопригодностью и считается одной из самых популярных среди производимых защищенных автомобилей. В планах компании - дальнейшая модернизация шасси, чтобы сделать его более современным. Одна версия останется прежней, в то время как вторую оснастят новым шасси.

По словам Захарова, подробные сведения об обновлениях станут известны позже. Бронемашина «Ахмат» имеет колесную формулу 6х6 и способна выдерживать температуры от -50 до +50 °C, включая условия эксплуатации в горных районах на высоте до 4,5 тыс. метров. Внутреннее пространство позволяет размещать как экипаж, так и носилки для раненых, что обеспечивает её универсальность в использовании.

Кроме того, новая версия бронеавтомобиля «Ахмат» будет дополнена передовыми системами навигации и связи, что значительно улучшит координацию действий экипажа в условиях боевых операций. Инженеры компании «Ремдизель» также планируют интегрировать более эффективные системы защиты, включая активные защитные комплексы, способные реагировать на угрозы в реальном времени.

Одной из ключевых особенностей обновлённого «Ахмата» станет возможность установки различных модулей для выполнения специфических задач. Это позволит использовать броневик как в качестве транспортного средства, так и для выполнения функций командного пункта или медицинской эвакуации. Компактный и маневренный, он станет идеальным решением для выполнения задач в сложных условиях.

Захаров отметил, что компания активно работает над улучшением экономичности нового шасси и трансмиссии. Ожидается, что новые технические решения позволят значительно увеличить пробег на одном баке, что особенно важно для длительных миссий в удалённых районах. В ближайшее время «Ремдизель» проведёт испытания обновленной модели, результаты которых будут представлены на международных выставках и форумах.