Ранее Росатом подписал сервисный контракт на обслуживание возводимой в Турции атомной станции «Аккую» сразу на 60 лет.

Россия ведет активные обсуждения касательно строительства атомных электростанций с рядом стран. Переговоры происходят с Таиландом, Филиппинами и Мьянмой. Об этом сообщил глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев на Восточном экономическом форуме.

Кроме того, Росатом ранее подписал соглашение на 60 лет по обслуживанию строящейся атомной электростанции «Аккую» в Турции с местными партнерами.

Недавно в Казахстане прошла выставка KazAtomExpo, где министр энергетики Алмасадам Саткалиев подчеркнул, что альтернатив строительству АЭС в стране нет, учитывая ожидаемый значительный дефицит электроэнергии.

Россия активно укрепляет свои позиции на международной арене в сфере атомной энергетики, что свидетельствует о растущем интересе со стороны различных стран к российским технологиям и инфраструктуре. Переговоры с такими государствами, как Таиланд, Филиппины и Мьянма, открывают новые горизонты для совместных проектов и укрепления энергетической безопасности в регионе Юго-восточной Азии.