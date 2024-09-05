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BepiColombo пролетит всего в 165 км от поверхности Меркурия
BepiColombo был запущен в космос в октябре 2018 года, в его маршруте запланировано девять планетарных пролётов: один у Земли, два у Венеры и шесть у Меркурия, чтобы помочь выйти на орбиту вокруг Меркурия. После выхода на орбиту может начаться основная научная фаза миссии.

Космический аппарат BepiColombo, запущенный в октябре 2018 года, готовится к уникальному пролету всего в 165 км от поверхности Меркурия 4 сентября. Несмотря на технические сложности с его двигателями, Europa Space Agency (ESA) и команда инженеров смогли реализовать новый маршрут, позволяющий приблизиться к планете на 35 км ближе, чем изначально планировалось.

Этот четвертый пролёт изменит траекторию BepiColombo и замедлит его скорость, что даст возможность отрегулировать научные инструменты и сделать ценные снимки поверхности Меркурия перед началом основной научной фазы. BepiColombo состоит из двух орбитальных аппаратов, и приоритетом остаётся успешное завершение всех запланированных маневров, включая следующие пролёты в 2024 и 2025 годах.

Несмотря на возможные задержки, ESA уверена в том, что миссия будет успешно продолжена, и научные данные будут собраны с использованием 16 уникальных инструментов, что позволит значительно продвинуться в исследовании этой загадочной планеты.

Научная миссия BepiColombo направлена на изучение не только самой планеты, но и её магнитного поля, атмосферы и геологической структуры. Исследования Меркурия имеют ключевое значение для понимания эволюции внутренней части солнечной системы, а также для изучения его уникальных характеристик. Экипаж BepiColombo ожидает, что собранные данные помогут разгадать тайны формирования планет, их внутреннего строения и взаимодействия с солнечным ветром.

Кроме того, пролет должен предоставить возможность протестировать новейшие технологии, используемые в космических полетах. Именно такие уникальные моменты позволят ученым оценить эффективность новых инструментов и методов наблюдения, которые в будущем могут применяться для исследовательских миссий к другим планетам и астероидам.

Наблюдая за Меркурием с такой близости, BepiColombo сможет делать снимки с высоким разрешением, что даст возможность более детально анализировать поведение поверхности, включая кратеры и толщи, которые расскажут о геологической истории планеты. Важный этап миссии будет сосредоточен на сборе данных, необходимых для разработки необходимых моделей и теорий.

#солнечная система #esa #новые технологии #космический аппарат #магнитное поле #меркурий #bepicolombo #геологическая структура #научная миссия #пролет
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