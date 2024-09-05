В августе продажи невзаимозаменяемых токенов упали до $374 млн. Это на 76% ниже самого высокого месячного показателя этого года, который пришёлся на март и составил $1,6 млрд.

Продажи NFT в августе снизились до самого низкого уровня за год, составив $374 млн, что на 76% меньше рекорда марта в $1,6 млрд. Первый квартал 2024 года показал хорошие результаты для рынка NFT, с общим объемом торгов в $4,1 млрд с января по март. Однако во втором квартале наблюдалось снижение на 45%, и объем упал до $2,24 млрд, а в июле объем продаж составил $427 млн.

Несмотря на незначительный рост продаж NFT в последнюю неделю августа, он не смог спасти общую ситуацию. Весь август зафиксировано 7,3 млн транзакций, что на 31% меньше, чем в июле, когда было более 10,7 млн операций. Интересно, что средняя цена продажи NFT возросла на 27%, увеличившись с $39,93 в июле до $50,74 в августе, а к концу месяца достигла $86,04 за сделку.

Многие эксперты считают, что владельцы NFT переключают свои инвестиции на мемкоины. Соучредитель Calaxy, Соло Сисей, и основатель SideShift.ai, Андреас Бреккен, высказывают пессимистичные прогнозы относительно будущего NFT.

Такое падение продаж NFT в августе вызывает серьезные опасения относительно устойчивости рынка. Инвесторы, ранее активно вкладывающиеся в токены, теперь проявляют растерянность, пытаясь найти более прибыльные альтернативы. Подобное переключение на мемкоины также может свидетельствовать о изменении инвестиционного тренда, где рискованные, но потенциально высокодоходные активы становятся более привлекательными.

Тенденция к увеличению средней цены продажи NFT, несмотря на общий спад объемов, может указывать на то, что высококачественные и редкие токены по-прежнему пользуются спросом. Это вновь подчеркивает важность глубокого анализа ценового сегмента, где индивидуальные сделки могут принести куда большую прибыль, чем массовые транзакции.

Эксперты отмечают, что рынок NFT может ожидать перезагрузку, если стартуют новые инициативы и платформы, которые смогут возродить интерес инвесторов. Однако без значительных изменений в области технологии и доверия со стороны покупателей, перспективы остаются неясными. Важно следить за динамикой изменения предпочтений, чтобы предугадать возможные повороты на этом волатильном рынке.