Их совокупная выручка уменьшилась до $827,56 млн. Это более чем на 10,5% ниже по сравнению с июльскими $927,35 млн и на 57% ниже мартовского пика в $1,93 млрд. Однако показатель на 5% выше по сравнению с августом прошлого года.

Август 2023 года оказался самым неудачным месяцем для майнеров с сентября прошлого года. В этом месяце доходы биткоин-майнеров упали до $827,56 млн, что на более чем 10,5% ниже июльских $927,35 млн и на 57% ниже пиковых значений марта в $1,93 млрд. Тем не менее, этот показатель на 5% превышает уровень августа 2022 года.

Ранее самой низкой выручкой считались $727,79 млн, заработанные в сентябре 2023 года, когда цена биткоина колебалась около $25 000. С тех пор стоимость основного актива увеличилась более чем в два раза. В августе майнеры добыли 13 843 BTC, что ниже июльских 14 725 BTC.

Снижение доходов эксперты объясняют уменьшением объёмов транзакций и возрастанием сложности майнинга. Средняя комиссия за транзакцию в августе составила 2%, а количество ежедневных операций упало до 594 871 с почти 631 648 в июле. Кроме того, уровень сложности добычи в августе возрос до 89,47 трлн, по сравнению с 86,87 трлн в предыдущем месяце.

Снижение доходов майнеров в августе 2023 года стало очередным красным флагом для индустрии, которая и так испытывала давление от колебаний цен на криптовалюту и растущей конкуренции. Уходящий месяц показал, что даже при исторически высоких ценах на Bitcoin, сложность майнинга и сниженный интерес со стороны пользователей могут существенно влиять на доходность. В связи с этим, многие майнеры начинают пересматривать свои стратегии, оптимизируя использование оборудования и исследуя возможности выхода на новые рынки.

Рост сложности майнинга также вызывает вопросы о долгосрочной перспективе этого сектора. Ожидается, что с увеличением числа участников сети, конкуренция за блоки будет только нарастать, заставляя майнеров инвестировать в более мощные устройства. Тем не менее, это требует больших стартовых затрат, что может стать серьезной преградой для небольших игроков.

Несмотря на сложности, некоторые майнеры оптимистично смотрят в будущее, надеясь на улучшение рынка и восстановление объемов транзакций. Наблюдаемая в последнее время коррекция на рынке биткоина может стать хорошим поводом для новых вхождений инвесторов и возрождения интереса к данной криптовалюте.